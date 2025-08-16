16 август 1960 г. - Китинджър става първият човек в света, който скача с парашут от стратосферата

Снимка Pixabay

Капитанът от американските военновъздушни сили Джо Китинджър се превръща в първия човек в света, осъществил скок с парашут от стратосферата. От цели 31 300 м височина.

За 4 мин. и 36 сек. Китинджър достига (по негови думи) свръхзвукова скорост. Това твърдение не се потвърждава от контролната апаратура, която отчита скорост на свободно падане от 988 км/час. Апаратурата е далеч от днешните стандарти и отчита "чистата скорост", без да взема под внимание температурата на околния въздух, от която се влияе звуковата бариера. Преди скока, на височина 31 300 м., Китинджър отчита температура от -71°С. При такава температура на околния въздух звуковата бариера ще бъде достигната при скорост под 1000 км/час.



Не е ясно обаче дали такава е била околната температура няколко хиляди метра по - ниско, когато пилота достига най - високата измерена скорост. Така или иначе USAF нямат претенции, че звуковата бариера е преодоляна (въпреки твърдението на Китинджър), а и не това е целта на мисията. Тези рекорди остават в продължение на цели 52 години. Едва на 14 октомври 2012 год. са подобрени от Феликс Баумгартнер.

