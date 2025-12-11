16 души са ранени при катастрофи в страната за денонощие

Снимка: Пиксабей

Шестнайсет души са ранени при 14 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта на ведомството.

В София са регистрирани две тежки и 21 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 166 катастрофи, с 22-ма загинали и 204-ма ранени, посочва БТА.

От началото на годината са регистрирани 6309 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 436-ма души.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат седем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 година.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!