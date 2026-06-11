16 години пилот на авиокомпания превозва десетки хиляди пътници без необходимия лиценз

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Най-големият авиопревозвач на Канада - Air Canada, е разстърсен от скандал. 59-годишният бивш вече пилот Джефри Уол е получил обвинение за това, че е превозвал десетки хиляди пътници в продължение на 16 години – без да има необходимия лиценз, съобщиха от канадската полиция.

Според събраните до момента данни между 2009 и 2025 г. Уол е извършил над 900 вътрешни и международни полета, без никога да е притежавал необходимия лиценз или да държал необходимите изпити.

59-годишният мъж е арестуван на 1 юни. Сега той е изправен пред обвинения, сред които и за измама, и фалшификация. Съдебното заседание е насрочено за 29 юни, съобщават канадските медии, цитирани от „Билд“, предаде бТВ.

Въпреки че Уол е имал валиден лиценз за търговски пилот през цялата си 27-годишна кариера в Air Canada, полицията твърди, че той никога не е притежавал лиценз за пилот на транспортен самолет, който му е бил необходим за повишението му в капитан през 2009 г.

„Това е сравнимо с това да си лекар, който има лиценз за обща практика, но извършва мозъчни операции “, коментира Ник Милинович, заместник-началник на регионалната полиция на Пийл, на пресконференция в Онтарио, Канада.

Защо въпреки това защо на Уол му е било позволено да пилотира пътнически самолети Boeing 767, 777 и 787 като капитан, остава неясно.

Според разследващите „обвиняемият е предоставил невярна информация за квалификацията си както на работодателя си, така и на регулаторния орган“.

Измамата с полети на Уол излезиза наяве, след като рутинна проверка през 2025 г. разкрива „несъответствия в документацията за пилотския му лиценз“.

Мъжът се пенсионира през 2025 г., преди през януари да започне регулаторното и криминално разследване, наречено „Проект Икар“, посочва Си Ен Ен.

„Безопасността не е била компрометирана от този инцидент, тъй като всички пилоти на Air Canada преминават задължително периодично обучение на всеки шест месеца, за да потвърдят своята летателна компетентност, включително проверка на полета със сертифициран пилот на Transport Canada на всеки 12 месеца“, се казва в изявление на Air Canada, публикувано в понеделник.

„Въпреки това, подходящото лицензиране е съществен елемент от многопластовия подход на авиоиндустрията към безопасността, така че Air Canada приема този въпрос с изключителна сериозност“, заявиха от авиокомпанията.

Редактор "Екип на Петел",

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