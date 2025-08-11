реклама

16-годишен британец обра бунгало на Златните

11.08.2025 / 12:58 4

Пиксабей

В събота, само за няколко часа служители на Пето РУ установили и задържали 16-годишен британски гражданин за срок до 24 часа.

Според първоначалната информация, той е извършил кражба на 520 лева от бунгало в къмпинг в курорта „Златни пясъци“, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Проникването в бункалото е станало след взломяване на ПВЦ врата, посочват от полицията. 

По случая е образувано досъдебно производство.

 

0
0
MrBean (преди 11 минути)
Рейтинг: 184360 | Одобрение: -2195
Да бе ,извЕнявай...та забавното е че на ЗлП има полицаи от Румъния,Германия и Полша,които само с две думи респектират тъпонгерите/от всякакви нации/ ,а когато се намесят наш'те всичко отива в киреча.... Просто 5тото районно работи за дилъри,доставчици на райски газ и т.н.,разбира се и за ползвателите.
1
0
уйчо (преди 27 минути)
Рейтинг: 115151 | Одобрение: 5446
Давай, доизкажи се за забавното, че ми стана интересно, май си чукнал грешно копче от вълнениеУхилен
0
0
MrBean (преди 32 минути)
Рейтинг: 184360 | Одобрение: -2195
Лъже! Това е 19годишен британски циганин/бял/.Живеят в Осеново. Заедно сбаща си,жена му ,баба си и дядо си слизат в събота/вечер дрогират се като маймуни и вършат зулуми,боища ,но родната полиция бди.Забавното 
1
1
kris (преди 56 минути)
Рейтинг: 492499 | Одобрение: 89939
Пари за къркане му трябвали на британчето !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

