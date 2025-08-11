16-годишен британец обра бунгало на Златните

Пиксабей

В събота, само за няколко часа служители на Пето РУ установили и задържали 16-годишен британски гражданин за срок до 24 часа.

Според първоначалната информация, той е извършил кражба на 520 лева от бунгало в къмпинг в курорта „Златни пясъци“, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Проникването в бункалото е станало след взломяване на ПВЦ врата, посочват от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство.

