16-годишен е с опасност за живота след сблъсък между две тротинетки в Добрич

Пиксабей

16-годишен е с опасност на живота след сблъсък между две тротинетки в парка в Добрич, съобщават от ОДМВР.

На 4 юли, около 17:50 часа е получено съобщение за възникнало ПТП между две индивидуални електрически превозни средства на територията на градски парк в Добрич.

Установено е, че при движението си един след друг 16-годишен младеж, без предпазна каска, отклонява вниманието си и се блъска в движещия се пред него водач на индивидуално електрическо превозно средство.

Вследствие на инцидента, 16-годишния младеж е настанен в МБАЛ Добрич с фрактура на черепа, съчетана травма на тяло с опасност за живота, като по-късно е транспортиран до УМБАЛ „Св. Марина“ в град Варна.

Втория водач е напуснал местопроизшествието.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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