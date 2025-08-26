16-годишен герой изведе Ливърпул до драматичен триумф срещу Нюкасъл на "Сейнт Джеймсис Парк"

Снимка Pixabay

В истински футболен спектакъл, изпълнен с обрати и емоции, Ливърпул успя да измъкне победата с 3:2 като гост на Нюкасъл във втория кръг на английската Висша лига. Мачът, игран на легендарния "Сейнт Джеймсис Парк", ще се помни дълго, най-вече заради сензационното включване на едва 16-годишния Рио Нгумоа, който донесе трите точки на "червените" в последните минути, пише Факти.

Още от първия съдийски сигнал "свраките" демонстрираха амбиция и настъпателност, като не спираха да тормозят защитата на гостите с бързи контраатаки. Домакините отправиха цели шест удара към вратата на Ливърпул през първата част, докато мърсисайдци отговориха само с два. В 35-ата минута Райън Гравенберх откри резултата за Ливърпул след прецизен пас на Коди Гакпо, с което даде предимство на своя тим. Драмата се разрази още повече в края на първото полувреме, когато Антъни Гордън от Нюкасъл бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение срещу Върджил ван Дайк.

Веднага след почивката гостите удвоиха аванса си – Юго Екитике се разписа, а Гакпо отново бе в ролята на асистент. Нюкасъл обаче не се предаде. В 57-ата минута Бруно Гимараеш върна интригата с гол след центриране на Валентино Ливраменто. В 88-ата минута резервата Уилям Осула, появил се на терена само 11 минути по-рано, изравни резултата след дълъг пас от вратаря Ник Поуп.

Когато изглеждаше, че двубоят ще завърши без победител, младият Рио Нгумоа се превърна в сензацията на вечерта. В последните секунди на срещата тийнейджърът реализира победния гол за Ливърпул, с което подпечата драматичния успех на своя отбор.

След този епичен сблъсък Ливърпул вече има шест точки от два мача, докато Нюкасъл остава с една след равенството срещу Астън Вила в първия кръг.

