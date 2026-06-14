16-годишен моторист е в болница след катастрофа в Благоевградско
Снимка: МВР
16-годишен моторист е пострадал на пътя между благоевградските села Покровник и Падеш.
Транспортиран е с линейка до Спешното отделение на благоевградската болница, съобщава pirinsko.com.
За момента няма официална информация за здравословното му състояние.
От полицията също няма данни как се е стигнало до инцидента.
Очаквайте подробности.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!