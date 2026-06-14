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16-годишен моторист е в болница след катастрофа в Благоевградско

14.06.2026 / 23:35 1

Снимка: МВР

16-годишен моторист е пострадал на пътя между благоевградските села Покровник и Падеш.

Транспортиран е с линейка до Спешното отделение на благоевградската болница, съобщава pirinsko.com. 

За момента няма официална информация за здравословното му състояние.

От полицията също няма данни как се е стигнало до инцидента.

Очаквайте подробности.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 6 минути)
Рейтинг: 621876 | Одобрение: 121766
Ясна е работата....16 годишен пиклю се е качил на мотор !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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