16-годишен моторист е в болница след катастрофа в Благоевградско

Снимка: МВР

16-годишен моторист е пострадал на пътя между благоевградските села Покровник и Падеш.

Транспортиран е с линейка до Спешното отделение на благоевградската болница, съобщава pirinsko.com.

За момента няма официална информация за здравословното му състояние.

От полицията също няма данни как се е стигнало до инцидента.

Очаквайте подробности.

Редактор "Екип на Петел",

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