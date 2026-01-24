16-годишен от Севлиево бе осъден на пробация за убийството на коте във видеоклип

Пекселс

Непълнолетен младеж от Севлиево беше осъден на пробация за проявена жестокост към коте, което с действията си умъртвил. Случаят е от август миналата година и получи широка разгласа чрез социалните мрежи, предаде БНР.

Деянието на 16-годишния младеж от Севлиево, заснето на видеоклип, разпространен в социалната мрежа, предизвика множество сигнали в прокуратурата. Така пет месеца по-късно непълнолетният извършител беше осъден от Районния съд за проявената жестокост към коте на тримесечна възраст, което ударил със сила в пътната настилка и по този начин причинил смъртта му. Деянието е било извършено на публично място и в присъствието на други двама непълнолетни.

Делото приключва след одобрено от съда споразумение и на извършителя на престъплението е наложено наказание пробация за срок от една година със задължителни периодични срещи с пробационен служител и 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото, също за срок от една година. Задължение на осъдения е да заплати разноските по делото от 965 евро.



