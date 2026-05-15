16-годишен пазарувал с фалшива банкнота от 100 евро в Луковит, купил си я по интернет

Снимка: Пиксабей

16-годишен е пазарувал в търговски обект в Луковит с фалшива банкнота, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

В районното управление на града вчера е получен сигнал от служител на хранителен магазин, че на 13 май при тях е пазарувал младеж, който заплатил сметката си от 50 евро с банкнота с номинал от 100 евро.

В края на работния ден служителите на магазина установили, че банкнотата е фалшива.

След получаване на сигнала са последвали незабавни издирвателни действия, в резултат на които е установен клиентът на търговския обект – 16-годишно момче.

Полицаите са претърсили и лек автомобил и къща в града, като са открили общо 16 неистински банкноти – 6 с номинал по 100 евро и 10 банкноти с номинал от 200 евро.

Младежът е заявил, че банкнотите са купени по обява в социалните мрежи.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!