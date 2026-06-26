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16-годишен пострада при челен сблъсък между две електрически тротинетки в Бургаско

26.06.2026 / 09:27 1

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Двама непълнолетни, управляващи индивидуални електрически превозни средства, са се сблъскали челно в несебърското село Оризаре, при което 16-годишно момче е откарано в болница. Инцидентът е станал около 17:30 ч. в четвъртък на ул. "Младост", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. 

Младежите са на 15 и 16 години и двамата са от село Оризаре. Пострадалият е със счупена ръка, транспортиран е до Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас.

Причините за пътния инцидент са движение с несъобразена скорост на двете превозни средства в условията на прав участък, при което е последвал челен удар, добавиха от полицията. 

На 15 юни при друг инцидент с индивидуално електрическо превозно средство в Бургас млада жена беше тежко ранена, припомня БТА. Тя беше блъсната на велоалея и настанена в болница с опасност за живота. В края на март 13-годишно момче пострада след падане с такова превозно средство на ул. "Свобода" в морския град . По-рано същия ден 21-годишна жена катастрофира на ул. "Беласица" и бе приета в болница с мозъчно сътресение.

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Коментари
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kris (преди 49 минути)
Рейтинг: 627549 | Одобрение: 123279
Супер....Почнаха да се трепят помежду си....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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