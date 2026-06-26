16-годишен пострада при челен сблъсък между две електрически тротинетки в Бургаско

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Двама непълнолетни, управляващи индивидуални електрически превозни средства, са се сблъскали челно в несебърското село Оризаре, при което 16-годишно момче е откарано в болница. Инцидентът е станал около 17:30 ч. в четвъртък на ул. "Младост", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Младежите са на 15 и 16 години и двамата са от село Оризаре. Пострадалият е със счупена ръка, транспортиран е до Университетската многопрофилна болница за активно лечение – Бургас.

Причините за пътния инцидент са движение с несъобразена скорост на двете превозни средства в условията на прав участък, при което е последвал челен удар, добавиха от полицията.

На 15 юни при друг инцидент с индивидуално електрическо превозно средство в Бургас млада жена беше тежко ранена, припомня БТА. Тя беше блъсната на велоалея и настанена в болница с опасност за живота. В края на март 13-годишно момче пострада след падане с такова превозно средство на ул. "Свобода" в морския град . По-рано същия ден 21-годишна жена катастрофира на ул. "Беласица" и бе приета в болница с мозъчно сътресение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!