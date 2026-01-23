16-годишен с мотопед се блъсна в автомобил в Долни чифлик

Снимка: Булфото

Пътнотранспортно произшествие с материални щети е станало вчера около 13,50 ч. в Долни чифлик. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна.

16-годишен водач на мотопед без регистрационни табели на кръстовище с равнозначни пътища не пропуска движещия се на път с предимство лек автомобил и се блъска в него.

По случая е образувано досъдебно производство.

