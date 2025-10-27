16-годишен задигна чанта с документи, пари и банкови карти от гостилница в центъра на Варна

снимка: МВР

Известен на полицията, 16-годишен младеж от село Осеново, е заловен след бързи оперативни действия на служителите на Първо РУ във Варна, съобщиха от ОДМВР в града.

Причина за задържането на младежа е, че в събота той е откраднал мъжка чантичка, оставена на маса в гостилница. Сигнал за това е подаден от пострадалия. В несесера е имало лични документи, пари и банкови карти.

Вещите обект на престъплението са приложени към образуваното досъдебно производство и е докладвано на прокуратурата.

Задържаният е с полицейска мярка до 24 часа

