16-годишен загина, след като се блъсна с мотор в крава край Велинград

Снимка: Булфото

Момче на 16 години е загинало при катастрофа на пътя между Велинград и село Кръстава, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Пазарджик. Пътният инцидент е станал малко преди 23 ч. на 7 август.

Момчето е взело мотоциклет "Сузуки", собственост на неговия баща, и решило да се повози. Заедно с него на мотора бил и негов връстник от същото село. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, младежът се блъснал в намираща се на пътя крава, информира БТА.

В резултат на сериозния удар, водачът на мотоциклета е починал на място. Екип на Спешна помощ е транспортирал другото момче в болницата във Велинград, където е настанено за лечение.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!