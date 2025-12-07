реклама

16-годишна скочи от блок в Пловдив, падна върху дърво и оцеля

07.12.2025 / 09:30 0

снимка: Булфото

 

16-годишно момиче е скочило от висок етаж на жилищен блок в "Кючук Париж". Инцидентът е станал в събота сутринта и за щастие момичето е паднало върху дърво, което е предотвратило фатален край. 

По първоначални данни момичето е в тежко състояние и е настанено в интензивното отделение на УМБАЛ "Свети Георги“, научи "Фокус". 

Към момента няма информация за мотивите, довели до фаталното решение.

В социалните мрежи близки на пострадалото момиче отправят призив за даряване на кръв. По техни думи са необходими около 10 банки кръв. Нека всеки, който има възможност да помогне.

 

