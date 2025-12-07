16-годишна скочи от блок в Пловдив, падна върху дърво и оцеля

снимка: Булфото

16-годишно момиче е скочило от висок етаж на жилищен блок в "Кючук Париж". Инцидентът е станал в събота сутринта и за щастие момичето е паднало върху дърво, което е предотвратило фатален край.



По първоначални данни момичето е в тежко състояние и е настанено в интензивното отделение на УМБАЛ "Свети Георги“, научи "Фокус".



Към момента няма информация за мотивите, довели до фаталното решение.



В социалните мрежи близки на пострадалото момиче отправят призив за даряване на кръв. По техни думи са необходими около 10 банки кръв. Нека всеки, който има възможност да помогне.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!