16-годишно момче почина след употреба на наркотици в София

Булфото

16-годишно момче е починало след употреба на наркотици в столичния квартал „Христо Ботев“ в София, съобщава News24sofia.eu, позовавайки се на свои източници. Случаят е от вчера на обяд, когато тялото на тийнейджъра е било открито от случайни минувачи, а на място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.

Медиците само са констатирали смъртта на момчето.

По първоначални данни на News24sofia.eu 16-годишният редовно е употребявал наркотични вещества. Предполага се, че причината за смъртта е свръхдоза, като окончателното заключение ще бъде направено след съдебномедицинска експертиза.

Има информация, че е започнала проверка по случая, а разследването трябва да установи какви вещества е употребило момчето и от кого са били придобити.

Към момента нямаме потвърждение от МВР за трагичния инцидент.

Редактор "Екип на Петел",

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