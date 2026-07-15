16-годишно момче почина след употреба на наркотици в София
Булфото
16-годишно момче е починало след употреба на наркотици в столичния квартал „Христо Ботев“ в София, съобщава News24sofia.eu, позовавайки се на свои източници. Случаят е от вчера на обяд, когато тялото на тийнейджъра е било открито от случайни минувачи, а на място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ.
Медиците само са констатирали смъртта на момчето.
По първоначални данни на News24sofia.eu 16-годишният редовно е употребявал наркотични вещества. Предполага се, че причината за смъртта е свръхдоза, като окончателното заключение ще бъде направено след съдебномедицинска експертиза.
Има информация, че е започнала проверка по случая, а разследването трябва да установи какви вещества е употребило момчето и от кого са били придобити.
Към момента нямаме потвърждение от МВР за трагичния инцидент.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!