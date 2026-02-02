16-годишно момче се бори за живота си

Кадър Фб

Муси е само на 16 години възраст, в която едно момче трябва да мисли за училище, футбол и приятели, а не за това дали ще има утре.

Всичко започна напълно неочаквано с едно обикновено посещение при зъболекар. За поставяне на упойка бяха поискани кръвни изследвания. В този ден животът ни се преобърна. Показателите се оказаха опасно ниски. Последваха нови изследвания, дни на чакане и страх и диагноза, която разкъсва сърцето на всеки родител остра миелоидна левкемия. Тогава Муси беше едва на 13 години, пише Блиц.

От този момент детството му приключи. Класните стаи бяха заменени с болнични стаи, футболът със системи и процедури. Последваха лечение, болка и тежка битка, която никое дете не бива да води.

Муси се бореше. Понесе повече, отколкото едно дете трябва да понесе. За кратко си позволихме да повярваме, че най-лошото е зад гърба ни и че можем да си поемем дъх.

Но на контролен преглед през декември чухме думата, която никой родител не може да забрави рецидив. Болестта се беше върнала.

Муси отново беше започнал да играе футбол, да излиза с приятели, да се смее и да мечтае за бъдещето си. Днес обаче всички ние мечтаем само за едно Муси да живее.

Направихме спешни консултации със специалисти в чужбина. Отговорът беше ясен единственият шанс за живот е трансплантация. Преди това Муси трябва да премине през изключително тежка химиотерапия, за да се постигне ремисия. Лекарите са категорични, че времето е решаващо. Всеки изгубен ден намалява шансовете му. При постигане на ремисия трансплантацията трябва да се извърши незабавно.

Цялото това лечение е непосилно за нашето семейство. Нямаме право на грешка и нямаме право на забавяне. Затова се обръщаме към вас с молба за помощ.

Всяко споделяне ни дава надежда. Всяко дарение ни приближава до целта. Всяка подкрепа има значение.

Молим ви, помогнете ни гласът ни да стигне по-далеч, защото времето тече.

Молим ви, помогнете ни да спасим Муси.

