16-годишно момиче е с опасност за живота след тежката катастрофа на АМ "Марица"

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Трима души са загинали в тежка катастрофа на магистрала „Марица“. Сред жертвите е дете.

Шестима души са ранени след инцидента, сред тях - две деца. В болницата в Хасково са транспортирани петима души.

Най-тежко е пострадало 16-годишно момиче, което е с опасност за живота и ще бъде транспортирано в Пловдив, научи bTV.

Катастрофата е станала край село Поляново в отсечката между Хасково и Харманли в посока Турция.

Инцидентът се е случил малко след 20:00 часа.

По първоначална информация две коли на гастарбайтери от Германия са се ударили. Те са се движели една след друга, предполага се, че са пътували заедно.

Едната кола е застигнала другата и я е ударила отзад. Вследствие на това и двата автомобила са скъсали мантинелата и са паднали в дере край пътя.

Образувано е досъдебно производство, което ще изяснява причините за инцидента.

Магистралата не е затворена.

Редактор "Екип на Петел",

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