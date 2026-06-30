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16-годишно момиче е в кома след падане с тротинетка

30.06.2026 / 11:16 0

Пиксабей

16-годишно момиче пострада след падане с тротинетка в Криводол, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 юни. Момичето е изпаднало в безсъзнание, предава dariknews.

Настанено е в болницата във Враца.

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