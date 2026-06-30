16-годишно момиче е в кома след падане с тротинетка

Пиксабей

16-годишно момиче пострада след падане с тротинетка в Криводол, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 29 юни. Момичето е изпаднало в безсъзнание, предава dariknews.

Настанено е в болницата във Враца.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!