16 пожара бушуваха в Благоевградско по време на снощната буря

Снимка ЮЗДАП - Благоевград

На територията на област Благоевград са били регистрирани 16 пожара, възникнали по време на снощната буря и силния ураганен вятър. Най-мащабният от тях е горял в непосредствена близост до петричкото село Ръждак. Бурята е предизвикала и спиране на електрозахранването в Кресна и Струмяни за няколко часа, а разчистването на паднали клони, изкоренени дървета и свлечена земна маса по пътищата в засегнатите райони продължава.

Екипи на пожарната служба, общинската администрация и доброволното формирование в района не допуснали пламъците да се разпространят до жилищните къщи. Работата на спасителните екипи допълнително била затруднена от силата на бурята, пише Блиц.

Проливният дъжд наводнил района около зеленчуковата борса в село Кърналово. Пожари горели и в санданското село Склаве, както и в село Марчево, община Гърмен.

Всички възникнали пожари били овладени и потушени още през нощта. В Кресна и Струмяни електрозахранването е било прекъснато за няколко часа вследствие на бурята.

В голяма част от населените места, както и по пътищата между отделните села, продължава разчистването на паднали клони, изкоренени дървета и свлечена земна маса.

Всички републикански пътища на територията на областта вече са почистени и проходими за движение. В разчистването е бил включен целият наличен състав на Областното пътно управление, заедно с пътноподдържащите фирми, работили на терен.

Редактор "Екип на Петел",

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