16 септември - Международен ден за защита на озоновия слой

Снимка Pixabay

Международният ден за защита на озоновия слой се отбелязва от 1995 г. по решение на Общото събрание на ООН от 19 декември 1994 г.

Това е денят на подписването на Монреалския протокол за защита на озоновия слой през 1987 г.



Озоновият слой е част от земната атмосфера, която съдържа относително висока концентрация на озон и има свойството да поглъща по-голямата част от ултравиолетовите лъчи, падащи над Земята.



Открит е през 1913 г. от френските учени Шарл Фабри и Анри Бюсон.



В атмосферата се съдържат вещества, които разграждат озона. Някои от тях са естествено създавани в природата, а други са в резултат от човешката дейност. Намаляването на изхвърлянето на най-разпространените от тези химически вещества, хлорвъглеводороди, започва с приемането на Монреалския Протокол за защита на озоновия слой на 16 септември 1987.



През 1995 г. Марио Молина получава Нобелова награда за това, че 29 години по-рано е предвидил опасността, която представляват хлорвъглеводородите за атмосферата.

