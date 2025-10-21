16 тежки катастрофи у нас за денонощие

Булфото

При пътни произшествия в страната през изминалото денонощие са ранени 21 души, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 16.

В София са регистрирани 24 леки катастрофи и една тежка. Един е ранен, няма загинали.

От началото на месеца са станали 319 катастрофи с 24 загинали и 396 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5453, загиналите са 352, а ранените 6805, предаде БТА.

