160 души са пострадали през новогодишната нощ в Сърбия

Общо 160 души са пострадали в новогодишната нощ в Сърбия, от които 20 са от пиротехнически средства и изстрели от оръжия, съобщи днес главният дежурен хирург във Военномедицинска академия в Белград проф. д-р Бошко Милев, предаде ТАНЮГ, цитирана от БТА.

Той допълни пред сръбската национална телевизия РТС, че две 13-годишни момчета са приети в Клиниката по очни болести, след като са били ранени от фойерверки.

По думите му останалите наранявания са класифицирани като тежки телесни повреди, включително наранявания по ръцете и ампутации на пръсти, като всички те са резултат от взривни устройства.

