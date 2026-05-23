165 000 евро за проекта на подземна улица под центъра на Шумен

Община Шумен предприема следваща стъпка по подготовката на проекта за подземната улица и паркинг под пл. „Освобождение“, известен сред шуменци като „пробивът под хотел „Мадара“. Проектът е част от дългосрочната концепция за подобряване на организацията на движението, паркирането и градската среда в централната част на града, пише Shumen.bg.

В процедурата за проектиране и авторски надзор е определен изпълнител, „Мега Инжстрой“ ЕООД, който ще работи с подизпълнител „Апострой“ ЕООД. Предложената стойност за проектирането е 165 000 евро без ДДС при прогнозна стойност на обществената поръчка 166 170 евро без ДДС.

На този етап не започват строителни дейности. Предстои техническо проектиране, конструктивно обследване и анализ на съществуващата подземна инфраструктура под пл. „Освобождение“, за да бъдат изяснени възможностите за реализация на бъдещото съоръжение.

В срок от 20 календарни дни трябва да бъдат извършени пълно архитектурно заснемане и конструктивно обследване на пространството под площада, а в рамките на 40 календарни дни трябва да бъдат изготвени проект за изменение на Подробния устройствен план и инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, включително количествено-стойностни сметки за бъдещото изграждане на обекта.

Проектната идея предвижда изграждане на подземна двупосочна улица с връзка към бул. „Славянски“ в района на Военния клуб и към улиците „Васил Левски“ и „Цар Освободител“, както и обособяване на подземен паркинг.

Целта е в дългосрочен план да се подобри организацията на движението и достъпът в централната градска част, да се създадат по добри условия за паркиране и да се подпомогне развитието на по-съвременна, безопасна и функционална градска среда.

Проектът е свързан и с концепцията за постепенно обновяване на централната градска зона, включително възможностите за по-добро разпределение на автомобилния поток, оптимизиране на достъпа и създаване на по-балансирана градска среда за пешеходци, автомобили и обществено пространство.

Към момента договорът с избрания изпълнител не е подписан. Предстои да бъдат спазени всички срокове и процедури, предвидени в Закона за обществените поръчки, включително сроковете за евентуално обжалване.

След изготвянето на техническия проект и обследването ще бъдат представени конкретните параметри на бъдещото съоръжение, организацията на движението, възможностите за паркиране, етапите на реализация и ориентировъчната стойност на строително монтажните дейности.

Проектът е част от дългосрочната визия за модернизиране на градската инфраструктура и подобряване на средата в централната част на Шумен.

