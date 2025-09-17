17% ръст на полетите от летище "Варна" от началото на годината досега

Петел.бг

Ръст от 17% на полетите от началото на годината досега, в сравнение с 2024-та година, са регистрирани на летище "Варна". Това съобщи директорът на аеропорта Димитър Костадинов пред Радио Варна.

Добрата новина е, че се увеличават полетите през зимния сезон, а линията по маршрута Варна - Бергамо на голяма нискотарифна компания ще се изпълняват два пъти седмично, включително и през зимата.

Поводът за коментара е изпращането на пътниците от първия полет от възобновения маршрут по тази дестинация.

Костадинов каза още, че благоприятната тенденция има на увеличаване на пътниците от Германия, те съставляват една трета от всички1,4 милиона пътници досега.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!