17 април става професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в България

Пиксабей

Министерският съвет одобри решение, с което 17 април е определен за професионален празник на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в България.

Тази професия се утвърждава като важна и необходима, особено в контекста на усилията на държавата за повишаване на прозрачността, фискалната дисциплина, борбата със сивата икономика и укрепването на доверието на инвеститорите, посочват от МС.

Предложението за определяне на празника е на Института на дипломираните експерт-счетоводители. Датата 17 април е избрана, защото е свързана с обнародването на Закона за института на заклетите експерт-счетоводители, извършено през 1931 година.

Редактор "Екип на Петел",

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