17 август 2008 г. – Майкъл Фелпс става първият човек, който печели 8 златни медала в рамките на едни Олимпийски игри

На тази дата преди 17 години американският плувец Майкъл Фелпс стана първият човек, печелил осем златни медала в рамките на едни Олимпийски игри - тези в Пекин.

Фелпс държи рекордите за най-много златни медали за всички времена (18), за най-много златни медали в индивидуално състезание (11) и за най-много олимпийски медали в индивидуално състезание за мъже (13). Със спечелването на 8 златни медала на Олимпиадата в Пекин през 2008 г. Фелпс бие рекорда за най-много първи места в една Олимпиада. На Олимпийските игри в Лондон през 2012 година Майкъл Фелпс спечелва 4 златни и два сребърни медала и обявява своето оттегляне от състезателното плуване.

Обявен е за „Най-добър плувец на годината“ в света през 2003, 2004, 2006 и 2007 година, и за „Най-добър плувец на годината“ в САЩ за 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 и 2007 г. На световното първенство през 2007 година печели 7 златни медала и чупи 5 световни рекорда. Фелпс е най-младият плувец, счупил световен рекорд (200 метра бътерфлай на 15 години). Последното му състезание е на 4 август 2012 година на Летните олимпийски игри в Лондон с американската щафета 4x100 м съчетано плуване.

Фелпс е описван от приятели и познати като самотник, но много сърдечен и доброжелателен. Последната му страст е голфът, в който той сам заявява, че започва да става много добър.

