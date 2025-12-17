17 декември 1903 г. Извършен е първият контролиран полет с моторен летателен апарат, който е по-тежък от въздуха

снимка: Axda0002, Уикипедия

На 17 декември 1903 г. братя Райт (Орвил и Уилбър) извършват първия в историята на човечеството контролиран полет с моторен летателен апарат, по-тежък от въздуха.

Изпитанието е направено с моторен летателен апарат „Флайер I“, който, пилотиран от Орвил, се задържа във въздуха 12 секунди и изминава разстоянието от 37 метра. На следващия ден Уилбър прави второ изпитание, като този път самолетът остава в небето 59 секунди, а изминатият път е 250 метра.

В продължение на две години след успешните полети те усъвършенстват конструкцията на аероплана, като с него извършват около 200 полета. По-късно те построяват втори и трети самолет, като непрекъснато променят двигателите им и по този начин подобряват летежа им.

Един от първите полети с екипаж на борда, изпълнен от братя Райт в Северна Каролина през 1903 г.

През 1905 г. изминават разстоянието от 39 км за 38 минути и 3 секунди.

На 22 май 1906 г. братя Райт получават патент за своето изобретение. През 1909 г. създават компанията „Райт“, която се занимава с производство на летателни апарати и обучение на пилоти.

Братя Райт са едни от най-значимите личности на 20 век, допринесли изключително много за развитието на авиацията.

