17 души пострадаха при катастрофи в България през изминалото денонощие

Пострадали са 17 души при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 12.

В София са регистрирани 18 леки катастрофи и четири тежки, няма загинали, ранени са четири души.

От началото на месеца са станали 50 катастрофи с осем загинали и 60 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6194, загиналите са 421, а ранените - 7712. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 година се отчитат с 13 по-малко загинали участници в движението по пътищата през т.г., предаде БТА.

