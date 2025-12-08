17-годишен без книжка падна с колата си в язовир и се удави

Булфото

Тежък инцидент отне живота на 17-годишен младеж без шофьорска книжка, след като автомобилът му се е озовал във водите на язовир-рибарника в село Доганово, Софийско. Трагедията се е разиграла на 6 декември, съобщават от полицията, пише Блиц

Момчето е издъхнало на място, а пристигналите медицински екипи единствено са констатирали смъртта му. Спътникът му е успял да се измъкне от потъващата кола и е без наранявания.

Полицията работи по случая и изяснява причините, довели до фаталното падане на автомобила във водата.

