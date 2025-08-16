17-годишен дрогиран и пиян, катастрофира в Студентски град
Неправоспособен водач с положителни проби за алкохол и наркотици самокатастрофира тази сутрин в Студентски град в София.
Водачът, който е на 17 години, е задържан от полицията, допълва БНР.
Той е изгубил контрол над автомобила, който е управлявал, и е ударил и друга кола.
По случая е образувано досъдебно производство.
