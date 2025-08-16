реклама

17-годишен дрогиран и пиян, катастрофира в Студентски град

16.08.2025 / 11:10 1

снимка: Булфото

Неправоспособен водач с положителни проби за алкохол и наркотици самокатастрофира тази сутрин в Студентски град в София.

Водачът, който е на 17 години, е задържан от полицията, допълва БНР.

Той е изгубил контрол над автомобила, който е управлявал, и е ударил и друга кола.

По случая е образувано досъдебно производство.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
roskata28 (преди 56 минути)
Рейтинг: 9248 | Одобрение: 2378
Крайно време е да се започне взимането на много строги мерки по въпроса за непълнолетните и новите шофьори!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама