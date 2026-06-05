17-годишен младеж е намерен мъртъв в елитен затворен комплекс в Бургас

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Тийнейджърът се е самообесил в семейното жилище в елитен затворен комплекс, близките и приятелите му са в шок, предаде Флагман.

Черна вест разтърси Бургас в късните часове на изминалата нощ, след като стана ясно, че 17-годишен младеж е сложил край на живота си в ж.к. „Славейков“.

Обитатели на модерния жилищен комплекс съобщиха за разтърсващата драма пред Флагман.бг, дълбоко потресени от разигралия се пред очите им кошмар.

Трагедията е огромна, а всички в сградата смълчани и обляин в сълзи след фаталната развръзка.

По първоначална информация тийнейджърът се е самообесил в семейното жилище, намиращо се в комплекса. На място веднага са били извикани екипи на полицията и Спешна помощ, но пристигналите медици само са успели да констатират смъртта на момчето.

Съседите са в пълно вцепенение и все още не могат да проумеят как такова ужасното нещастие.

Към този момент остава пълна мистерия какво точно е подтикнало младия бургазлия да прибегне до този безвъзвратен и краен ход.

Всички негови близки и приятели са в състояние на тежък шок, съученици му, които узнаха днес плачат неутешимо за своя изгубен приятел. Пред разследващите органи тепърва предстои тежката задача да изясняват причините за черната драма, почернила завинаги едно семейство.

Редактор "Екип на Петел",

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