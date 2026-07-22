17-годишен нападна с нож 14-годишно момиче, след като тя отказа да му стане приятелка

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14-годишно момиче от Петрич е било нападнато с нож от 17-годишен младеж в Благоевград. Инцидентът е станал през нощта във вторник на улица „Предел“ в ромската махала на града.

По първоначални данни непълнолетният младеж предложил на момичето да бъде негова приятелка, но тя отказала. Между двамата възникнал конфликт, при който 17-годишният нанесъл порезна рана в областта на врата на девойката, пише Блиц.

Пострадалата била откарана в Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград. След преглед от лекарите е установено, че нараняването е повърхностно. Раната е обработена в МБАЛ – Благоевград, направени са необходимите изследвания, след което момичето е освободено за домашно лечение.

Медиците са подали сигнал в полицията. Непълнолетният младеж е задържан във Второ районно управление в Благоевград. За случая е уведомена Районната прокуратура – Благоевград, а по случая е образувано досъдебно производство.

Редактор "Екип на Петел",

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