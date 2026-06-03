17-годишен преби кмета на село Вирове с метална лопата

Пиксабей

За 72 часа е задържан 17-годишен от село Вирове, Монтанско, нанесъл средна телесна повреда на кмета на селото, съобщават от полицията.

На 1 юни, около 11.00 ч., след проведени бързи оперативно-издирвателни меропрития служители от Участък "Огоста“ при Районно управление - Монтана задържали 17-годишен от село Вирове, който причинил средна телесна повреда с метална лопата на кмета на с. Вирове. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от НК, пише "Фокус".

По искане на наблюдаващия прокурор мярката за задържане на извършителя е продължена до 72 часа. Работата по случая продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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