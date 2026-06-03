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17-годишен преби кмета на село Вирове с метална лопата

03.06.2026 / 11:30 3

Пиксабей

За 72 часа е задържан 17-годишен от село Вирове, Монтанско, нанесъл средна телесна повреда на кмета на селото, съобщават от полицията.

На 1 юни, около 11.00 ч., след проведени бързи оперативно-издирвателни меропрития служители от Участък "Огоста“ при Районно управление - Монтана задържали 17-годишен от село Вирове, който причинил средна телесна повреда с метална лопата на кмета на с. Вирове. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 129, ал. 1 от НК, пише "Фокус".

По искане на наблюдаващия прокурор мярката за задържане на извършителя е продължена до 72 часа. Работата по случая продължава.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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уйчо (преди 8 минути)
Рейтинг: 131538 | Одобрение: 8643
Да отива да реве у Хелзинки! Нали ужким е създаден да защитава правата на човека! Къде са правата на кмета? Да го пребие едно непълнолетно лайно и да си знае, че 72 часа ще поспи в ареста! Ай сиктир!
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kris (преди 26 минути)
Рейтинг: 617288 | Одобрение: 120733
Има някакво заведение за момчета на 14-17 години до затвора във Враца мисля, след преместването му от Бойчиновци....Дали обаче Хелзинският комитет няма да ревне ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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уйчо (преди 37 минути)
Рейтинг: 131538 | Одобрение: 8643
Непълнолетните и малолетните много добре знаят, че нищо не може да им се случи по закон. Нищо чудно баща му да го е пратил, че той може да влезе в затвора. Мангалска история, искали да дънят маанетата цяла нощ! Време е този закон да се промени, поне за драстичните престъпления! Затвор за непълнолетни да направят!

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