17-годишен преби мъж в центъра на Шумен заради отказана цигара
снимка: Булфото
17-годишен от село Памукчии е задържан в полицейския арест след нанесена лека телесна повреда по хулигански подбуди, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.
Около 2,00 часа в нощта на събота срещу неделя 33-годишен шуменец вървял по бул. „Славянски“. В района на магазина на А1 бил пресрещнат от младеж, който му поискал цигара.
33-годишният казал, че няма. Младежът станал агресивен, първоначално вербално, а след това и физически, като нанесъл удари в главата на шуменеца. След това запратил на земята метална маса със стъклен плот от близкото заведение и си тръгнал.
За минути бил открит от полицията, предава Шум бг.
Оказало се, че извършителят е 17-годишен криминално проявен от новопазарското село Памукчии – с регистрации за кражби и наркотици. Задържан бил за срок до 24 часа в ареста на Районното в Шумен.
33-годишният бил прегледан в шуменската болница и освободен за домашно лечение без травматични увреждания.
Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.
