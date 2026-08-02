17-годишен се бори за живота си след инцидент с ел. тротинетка край Карлово
Булфото
17-годишно момче е в критично състояние, след като е претърпяло тежък инцидент с електрическа тротинетка между селата Войнягово и Дъбене.
Сигналът за произшествието е подаден в РУ – Карлово около 17:00 часа вчера. По предварителни данни младежът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост, загубил е контрол над индивидуалното електрическо превозно средство и е паднал тежко на пътното платно, предаде БНТ.
Пострадалият е транспортиран и настанен в болница в критично състояние. Взета му е кръвна проба за химически анализ. По случая е образувано досъдебно производство, а причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Пловдив.
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