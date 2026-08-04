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17-годишен скъса пагоните на двама полицаи

04.08.2026 / 19:19 3

Булфото

Младеж на 17 години бе привлечен като обвиняем след брутално нападение срещу двама полицейски служители. Инцидентът се разигра в Ихтиман, предаде Телеграф.

Около 23:00 часа на 1 август пред жилище в квартал „Изток“ непълнолетният извърши непристойни действия спрямо полицаите. Нападателят дърпал униформите на органите на реда, скъсал ръкавите и пагона им и сипел обиди.

При атаката младежът причинил средна телесна повреда на единия служител – фрактура на фаланга на пръст. Вторият пострадал е командир на отделение в група „Охранителна полиция“ към РУ - Ихтиман. Той бе повален с удар с юмрук, довел до лека телесна повреда.

По случая вече се води досъдебно производство за причиняване на телесни повреди на длъжностни лица и хулиганство.

С постановление на наблюдаващия прокрор обвиняемият е задържан за срок до 48 часа. Наложена му е и пълна забрана да напуска страната. Районната прокуратура в Самоков ще внесе искане в съда за най-тежката мярка – постоянен арест.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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Серж (преди 7 минути)
Рейтинг: 248999 | Одобрение: 50639
Аман с тези ченгеджийски номера! Все пагоните им късат!
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chirak (преди 22 минути)
Рейтинг: 20253 | Одобрение: 5963
Добре,че не им вземал и оръжията.
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MrBean (преди 50 минути)
Рейтинг: 233969 | Одобрение: -2191
Ма те що не са го гръмнали ве!? Дрогиран мангал от кв.Изток....

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