17-годишен скъса пагоните на двама полицаи

Булфото

Младеж на 17 години бе привлечен като обвиняем след брутално нападение срещу двама полицейски служители. Инцидентът се разигра в Ихтиман, предаде Телеграф.

Около 23:00 часа на 1 август пред жилище в квартал „Изток“ непълнолетният извърши непристойни действия спрямо полицаите. Нападателят дърпал униформите на органите на реда, скъсал ръкавите и пагона им и сипел обиди.

При атаката младежът причинил средна телесна повреда на единия служител – фрактура на фаланга на пръст. Вторият пострадал е командир на отделение в група „Охранителна полиция“ към РУ - Ихтиман. Той бе повален с удар с юмрук, довел до лека телесна повреда.

По случая вече се води досъдебно производство за причиняване на телесни повреди на длъжностни лица и хулиганство.

С постановление на наблюдаващия прокрор обвиняемият е задържан за срок до 48 часа. Наложена му е и пълна забрана да напуска страната. Районната прокуратура в Самоков ще внесе искане в съда за най-тежката мярка – постоянен арест.

Редактор "Екип на Петел",

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