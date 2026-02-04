17-годишен тийнейджър наръга мъж на улица в Стара Загора
Булфото
17-годишен тийнейджър нанесе прободни рани на 28-годишен мъж в Стара Загора, съобщиха от полицията.
На 3 февруари е подаден сигнал от 48-годишна жена за пострадалия мъж на улица в града.
Той е заявил че нараняването му е насенено от познато за него лице, след като са се сбили.
Пострадалият е настанен в болница - с две прободни рани и с без опасност за живота.
След разследване е установен извършителят, който е задържан. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата, предаде Дарик.
