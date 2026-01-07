17-годишен ученик направи приложение за еврото: Очаквах да стане по-бързо

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

Ученикът от 11 клас Калоян Минчев представи по Нова телевизия приложението, което е създал сам за да помага на всички да се ориентират в работата с общата европейска валута. То има калкулатор, списък с неверни твърдения и митове за еврото, както и изкуствен интелект, който може да отговори на всички въпроси за валутата. Името на приложението е Eurobuddy.

Изкуственият му интелект е настроен така, че да ползва информация само от официални източници, така че да не подведе никого с невярна информация в интернет, подчерта 17-годишният младеж.

Калоян допълни, че приложението събира минимални данни за потребителя, като не е необходимо да даваш имена или имейл.

Ученикът призна, че е очаквал да е готов с него по-бързо, но му е отнело няколко месеца, за да го направи наистина работещо и полезно. Той работил по приложението от септември до декември, като дори и ваканцията около Коледа била използвана, за да довърши безплатната си помощ за обърканите от еврото българи.

