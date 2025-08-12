17-годишен загина след удар с мотоциклет в електрически стълб в Радомирско

Снимка: Булфото

Момче на 17 години от радомирското село Чуковец е загинало при пътен инцидент, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Вчера около 19 ч. на телефон 112 е подаден сигнал за възникнало произшествие на пътя между селата Кондофрей и Чуковец. Пристигналите на място полицаи са установили, че младият мъж, който е управлявал мотоциклет с марка "Ямаха – 125", е катастрофирал на ляв завой в електрически бетонен стълб за улично осветление.

Медицински екип е констатирал смъртта на момчето. Тялото е закарано в Съдебно медицина - Перник за аутопсия.

От ОД на МВР уточниха за БТА, че е установено, че младежът е бил правоспособен водач с изрядни документи на превозното средство. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

През януари мъж на 61 години загина, след като катастрофира на автомагистрала "Струма". Инцидентът стана при 21 км на автомагистралата в посока Дупница.

