17-годишна от Варненско отиде на "гастрол" в Шумен и открадна два портфейла

Криминалисти от полицейското управление в Шумен задържаха непълнолетна от Суворово за извършени две джебчийски кражби от хипермаркет в Шумен, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Първата кражба е извършена на 13 декември. В полицейското управление в Шумен е съобщено, че неизвестен извършил от хипермаркета кражба на дамско портмоне, в което имало 280 лева, дебитни карти, лични документи. На 6 януари тази година е получен сигнал за кражба на дамско портмоне, в което имало 240 турски лири, 50 български лева, лични документи и дебитна карта, предаде Шум бг.

Криминалисти от РУ-Шумен влезли в дирите на евентуалния автор на двете джебчийски кражби. На 27 февруари в хода на процесуално-следствени действия, извършени под ръководството на компетентната прокуратура, е извършено претърсване в частен дом в Суворово, обитаван от 17-годишна. Намерени и иззети са вещи, относими към производството.

Задържана е за срок до 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

