17-годишните „моряци“ с класика срещу ЦСКА 1948

Снимка: ПФК Черно море

Талантите на Черно море победиха връстниците си от ЦСКА 1948 в мач от 8-ия кръг на Елитната група до 17 години. „Моряците“ на Тодор Колев се наложиха с 3:0 срещу своя съперник на стадион „Корабостроител“ под Аспаруховия мост, съобщават от клуба.

Варненци поведоха в резултата в 30-ата минута, като след удар на Боян Русинов извън наказателното поле, вратарят на гостите изпусна топката, а Симеон Желязков я вкара за 1:0. Само пет минути по-късно Росен Диманов покачи на 2:0 след самостоятелен пробив.

През втората част отново „зелено-белите“ бяха по-добрият тим на терена и логично реализираха трето попадение. То падна в 70-ата минута, когато точен бе Габриел Петков, който се разписа след асистенция на Евгений Ченков.

Така Черно море запазва второто място в класирането с актив от 19 точки, с две повече от третия Славия и с три по-малко от лидера Лудогорец.

В следващия кръг „моряците“ гостуват на Септември в София. Мачът е в неделя, 12 октомври от 11 ч.

Съставът на Черно море: Георгий Кисе, Мартин Пенчев, Мариян Михайлов, Мартин Тодоров, Стилиян Тодоров, Росен Диманов, Георги Цанков, Симеон Желязков, Ивайло Колев, Боян Русинов, Евгений Русланович (Димитър Георгиев, Габриел Петков, Румен Илиев, Никола Христов, Пресиан Алексиев, Антони Димитров, Александър Катранджиев)

