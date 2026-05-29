17-годишният, паднал от блока на фаталния купон в Благоевград, е контактен и адекватен

Булфото

17-годишният младеж от Благоевград, който постъпи по спешност в болница "Пирогов" след наркопартито в Благоевград, вече е изведен от реанимация, предаде 24 часа.

Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Той е настанен в неврохирургията на "Пирогов" в стабилно състояние, контактен и адекватен.

16-годишната ученичка Ивана беше открита мъртва пред блок 17 в кв. „Струмско" след падане от апартамент на петия етаж, където е имало абитуриентско парти. От другата страна на сградата бе намерен в тежко състояние и 17-годишният ѝ приятел Д. С.

20-годишния студент Александър Георгиев е подведен под отговорност за умишленото убийство на 16-годишната ученичка. Смята се, че я е блъснал от терасата на петия етаж. Съдът обаче го пусна без мярка за неотклонение и дори в своя позиция посочи, че липсват доказателства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!