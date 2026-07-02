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17-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка

02.07.2026 / 12:50 1

снимка: МВР

17-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 30 юни на ул. „Девети септември“ в село Сливовик.

Момичето е странспортирано в болница - с комоцио, без опасност за живота, предаде "Дарик".

Поради здравословното състояние на момичето не е извършена проба за алкохол и наркотици, но е взета кръвна проба за лабораторен анализ.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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kris (преди 39 минути)
Рейтинг: 629471 | Одобрение: 123786
Тук на улицата ми редовно минаваха две ученички качени на една тротинетка....Направих им забележка, че трябва да сложат наколенки и каски, а те ме изгледаха умно и отпрашиха.....Чух, че миналата седмица паднали и ги откарали в болницата.....Емиииии....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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