снимка: МВР

17-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка в Монтанско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 30 юни на ул. „Девети септември“ в село Сливовик.

Момичето е странспортирано в болница - с комоцио, без опасност за живота, предаде "Дарик".

Поради здравословното състояние на момичето не е извършена проба за алкохол и наркотици, но е взета кръвна проба за лабораторен анализ.

Редактор "Екип на Петел",

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