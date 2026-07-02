17-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка
снимка: МВР
17-годишно момиче изпадна в безсъзнание след падане с тротинетка в Монтанско, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 30 юни на ул. „Девети септември“ в село Сливовик.
Момичето е странспортирано в болница - с комоцио, без опасност за живота, предаде "Дарик".
Поради здравословното състояние на момичето не е извършена проба за алкохол и наркотици, но е взета кръвна проба за лабораторен анализ.
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