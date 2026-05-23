17-годишното момче си правило селфи на брега на Янтра, преди реката да го повлече

Кадър bTV

Водолазен екип успя да извади 17-годишен младеж, повлечен от река Янтра край село Шемшево. Сигналът за давещ се ученик вдига на крак огнеборци и водолазни екипи, но в мътните води не са открити следи от младежа.

Близо 24 часа има тревога от прииждащите води в Северна България. Пороите и топенето на снеговете в Стара планина предизвикаха преливане на много реки.

Даниел Стоянов влиза да търси момчето с плуване.

„Нямаше дъно. Беше се хванало за дърво, може би това му е помогнало да се съхрани. Реално не видяхме момчето къде е, не се виждаше. Трябваше да се влезе, да се окаже някаква психологическа помощ. Трудно го намерих с помощта на колеги. Видях, че е седял доста, че не може да плува, и изчаках просто екипите“, казва за bTV Даниел Стоянов, старши спасител водолаз в сектор „Оперативни дейности“ – Велико Търново.

Момчето започва да губи сили.

„През това време му оказах психологическа помощ. С плуване реално влязох, през моста. През това време ми помагаха от брега с жестове. Обясни, че е влязъл до коляно и е направил страшна глупост“, казва Даниел Стоянов.

„Майката каза, че си е правило селфи, споделило, че снимало е клип и го повлича водата, и се е викало за помощ, и оттам насетне сме ние“, казва гл. комисар Красимир Кръстев, директор на РДПБЗН.

От институциите призовават хората да са внимателни и отговорни край водоемите.

