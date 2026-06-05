17 катастрофи с 26 ранени през изминалото денонощие

Снимка: Пиксабей, илюстративна

През изминалото денонощие в страната са станали 17 катастрофи, при които са ранени 26 души, няма загинали, съобщава на сайта си МВР.

В София са леките пътнотранспортни произшествия са 31, тежките са две. При тях са ранени четирима души, няма загинали.

От началото на месеца катастрофите са 82, при които са ранени 108 души, няма загинали, припомня БТА.

От началото на годината пътните произшествия са 2413 със 170 загинали и 2987 ранени, посочват още от вътрешното министерство.

Редактор "Екип на Петел",

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