17 май - Денят на българския спорт

17.05.2026 / 01:00 0

Денят на българския спорт се отбелязва всяка година на 17 май. Празникът е учреден с решение на Министерския съвет през 2006 г. и е професионален ден на всички спортисти, треньори и учители по физическо възпитание. 

Датата е избрана в чест на пристигането в София на първите десет швейцарски учители по гимнастика през 1894 г., които полагат основите на организираното спортно движение в България. 

По случай празника в страната традиционно се провеждат множество спортни събития, инициативи за масов спорт и открити тренировки. Често този ден съвпада и с честванията на Международния ден на предизвикателството, целящ насърчаване на физическата активност сред гражданите от всички възрасти. 

 

