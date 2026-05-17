17 май - Денят на българския спорт

Денят на българския спорт се отбелязва всяка година на 17 май . Празникът е учреден с решение на Министерския съвет през 2006 г. и е професионален ден на всички спортисти, треньори и учители по физическо възпитание.

Датата е избрана в чест на пристигането в София на първите десет швейцарски учители по гимнастика през 1894 г., които полагат основите на организираното спортно движение в България.

По случай празника в страната традиционно се провеждат множество спортни събития, инициативи за масов спорт и открити тренировки. Често този ден съвпада и с честванията на Международния ден на предизвикателството, целящ насърчаване на физическата активност сред гражданите от всички възрасти.

"За нас"

