17 преподаватели от варненски училища и детски градини с наградата „Млад учител 2025“

Снимки: Община Варна

За 21-ва поредна година Община Варна присъди общинската награда на млад учител. Носители на престижното звание за 2025 г. са 17 преподаватели от варненски училища и детски градини. Те са номинирани от директорите на учебните заведения, където преподават - признание за усилията, всеотдайността и обичта им към учениците, съобщават от общината. 17-те кандидатури са отличени от комисия от експерти - представители на Община Варна и РУО – Варна.

Присъждането на общинските награди за успешен старт в учителската професия започва на 5 октомври 2005 г. – Международния ден на учителя. И до днес млади варненски педагози се удостояват с признание за избора си да приемат мисията „учител“.

Тържественото връчване на наградата „Млад учител“ за 2025 г. се състоя в навечерието на Деня на народните будители в Община Варна. Домакин на събитието беше изпълняващият функциите кмет на Община Варна Павел Попов. В церемонията участваха още директорът на Дирекция „Образование и младежки дейности“ Антоанета Хинева, председателят на Общинския съвет Христо Димитров, председателят на Постоянната комисия „Наука и образование“ към Общински съвет Владислав Бакалов. Гости на събитието бяха и председателите на работодателските организации в сферата на образованието за Варна – Свежина Димитрова и Красимир Димитров. За да подкрепят своите млади колеги, на церемонията присъстваха още директори и учителски колективи на детски градини и училища.

Вашето решение да се посветите на учителската професия съчетава две важни качества - надеждите и смелостта, защото вие сте осъзнали огромната отговорност, която идва с тази професия. Искам да ви благодаря за елемента на себеотрицание във вашия професионален избор – убеден съм, че с вашите качества сте можели да изберете по-егоистично поприще. Избрали сте попрището, в което да даваш е неговият най-съществен елемент, приветства Павел Попов наградените млади учители.

Благодаря ви, че карате учениците да се чувстват у дома си във Варна, да вписват с гордост в бъдещите си професионални биографии училището, което са завършили. Това е изключително важен елемент от визитната картичка на всеки и е безкрайно важно за нас уменията и знанията, които те ще възприемат, да бъдат предадени по един изключително човечен и съдържателен начин, нещо, което вие сте доказали с професионалната си работа дотук, допълни още Попов.

С присъждането на наградата Община Варна изразява своето уважение към труда на учителя за основополагащата му роля в живота на децата и младите хора в обществото. Всеки от отличените учители получи грамота и парична награда:

1. Дамян Йорданов – учител, теоретично обучение в Национално училище по изкуствата „Добри Христов“

2. Пламена Янева – учител, теоретично обучение в Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“

3. Иван Митев – учител по физическо възпитание и спорт в Средно училище „Любен Каравелов“

Божидара Йорданова – логопед в Детска градина №23 „Игликa“

Михаела Славова – учител начален етап във Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“

Мариела Пенова – учител по български език и литература във Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“

Деница Дончева – учител в Частна детска градина „Малкият Принц“

Ана-Мария Димитрова – учител по информационни технологии в VII СУ „Найден Геров“

Деница Димова – учител, общообразователен предмет в гимназиален етап в Средно училище „Димчо Дебелянов“

Розалин Филипос – учител, начален етап в Частно основно училище „Феникс 2020“

Анита-Десислава Андреева – учител по български език и литература в ОУ „Петко Р. Славейков“

Татяна Димитрова – учител в Детска градина №26 „Изворче“

Елена Станчева – учител по английски език в Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „Акад. Благовест Сендов“

Женя Янева – учител по немски език в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

Християна Христова – учител по история и география в Частно средно училище „Монтесори Варна“

Вилиана Георгиева – учител по английски език в Първа езикова гимназия

Михаела Запрянова – учител Целодневна организация на учебната дейност в ОУ „Г. С. Раковски“

Освен признанието към младите учители на днешната церемония беше почетен и трудът на дългогодишните директори на варненски учебни заведения. Благодарствен адрес от кмета на Община Варна получиха Веселина Тотева - дългогодишен директор на Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри, Ася Чилингирян – дългогодишен директор на Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“, Таня Петрова – дългогодишен директор на ОУ „Петко. Р. Славейков“, Ирина Георгиева - дългогодишен директор на Първо ОУ „Свети Княз Борис Първи“, Гинка Колева - дългогодишен директор на ОУ „Иван Вазов“, Виктория Шереметова – дългогодишен директор на ОУ „Христо Ботев“, Стоянка Велянова – дългогодишен директор на ОУ „Цар Симеон Първи“, проф. Веселин Михалев – дългогодишен директор на ОУ „Добри Чинтулов“, Светлан Илиев – дългогодишен директор на Средно училище с езиково обучение „Александър Сергеевич Пушкин“ и дългогодишен председател на Варненската организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България.

По време на церемонията бяха приветствани и новоназначените директори на 14 детски градини във Варна:

1. Мариела Стефанова Кирилова – директор на ДГ № 5 „Слънчо“

2. Бояна Миленова Йорданова – директор на ДГ № 9 „Ален мак“

3. Венета Николова Вълканова – директор на ДГ № 13 „Мир“

4. Виктория Йорданова Петкова – директор на ДГ № 14 „Дружба“

5. Свилена Кирилова Динкова - директор на ДГ № 16 „Слънчева дъга“

6. Кремена Милева Димова – директор на ДГ №19 „Славейче“

7. Нели Димитрова Гачева - директор на ДГ № 20 „Бриз“

8. Стефка Андреева Дянкова - директор на ДГ №25 „Златно зрънце“

9. Милена Кръстева Косева - директор на ДГ № 27 „Успех“

10. Ивелина Славчева Иванова – директор на ДГ № 28 „Пролет“

11. Анна Радева Кънева - директор на ДГ № 33 „ Делфинче“

12. Красимира Жекова Крумова - директор на ДГ № 34 „Лястовичка“

13. Зорница Йорданова Иванова – директор на ДГ № 48 „Ран Босилек “ – с. Тополи

14. Даниела Желязкова Рускова – директор на ДГ № 50 „Зорница“ – с. Звездица

С ново ръководство от тази година са и три от Центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) в Община Варна. Това са ЦПЛР - Център за кариерно ориентиране с директор Дияна Янева, ЦПЛР – Общински детски комплекс с директор Григория Иванова и ЦПЛР - Логопедичен център с директор Елисавета Савова.

