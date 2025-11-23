17 смъртни присъди в Йемен

снимка: txago, Уикипедия

Съд в Йемен постанови смъртни присъди за 17 души, обвинени в шпионаж в полза на Израел, САЩ и Саудитска Арабия, съобщи свързаната с йеменските хуси новинарска агенция Саба, цитирана от Франс прес и БТА.

Присъдите са били произнесени от съд в Сана по дела, „свързани с шпионски клетки, част от разузнавателна мрежа, работеща за американците, израелците и саудитците“.

