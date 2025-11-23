реклама

17 смъртни присъди в Йемен

23.11.2025 / 02:00 0

снимка: txago, Уикипедия

Съд в Йемен постанови смъртни присъди за 17 души, обвинени в шпионаж в полза на Израел, САЩ и Саудитска Арабия, съобщи свързаната с йеменските хуси новинарска агенция Саба, цитирана от Франс прес и БТА.

Присъдите са били произнесени от съд в Сана по дела, „свързани с шпионски клетки, част от разузнавателна мрежа, работеща за американците, израелците и саудитците“.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама