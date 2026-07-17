17 тежки катастрофи и 21 ранени за денонощие в страната

Снимка: Булфото, архив

В страната през изминалото денонощие са станали 17 тежки катастрофи. Пострадали са 21 души, няма загинали, съобщи на сайта си МВР.

В София за последните 24 часа са регистрирани една тежка катастрофа и 25 леки, има един ранен.

От началото на месеца в пътни инциденти са загинали 24 души, 466 са ранени. От началото на годината загиналите при катастрофи са 241, а ранените 4226, припомня БТА. При сравнение с реалните данни за загиналите (219) през същия период на 2025 г. се отчитат с 22-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват още от МВР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!