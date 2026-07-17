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17 тежки катастрофи и 21 ранени за денонощие в страната

17.07.2026 / 08:35 1

Снимка: Булфото, архив

В страната през изминалото денонощие са станали 17 тежки катастрофи. Пострадали са 21 души, няма загинали, съобщи на сайта си МВР. 

В София за последните 24 часа са регистрирани една тежка катастрофа и 25 леки, има един ранен. 

От началото на месеца в пътни инциденти са загинали 24 души, 466 са ранени. От началото на годината загиналите при катастрофи са 241, а ранените 4226, припомня БТА. При сравнение с реалните данни за загиналите (219) през същия период на 2025 г. се отчитат с 22-ма повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г., посочват още от МВР.

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Коментари
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kris (преди 16 минути)
Рейтинг: 635975 | Одобрение: 125395
Като гледам снимката мога да кажа само : Горкото дърво !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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