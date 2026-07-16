17 вместо 15 години в затвора ще бъде подсъдим за убийство в Бяла

Снимка Пиксабей

Варненският апелативен съд увеличи с 2 години наказанието на подсъдим за убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. Престъплението датира от 22 март 2021 г. в село в общ. Бяла. Решението бе взето след въззивна проверка на присъда на Окръжен съд – Варна, с която Красимир П. е бил осъден на 15 години лишаване от свобода. Отхвърлен бе един от гражданските искове за причинени неимуществени вреди.

Делото за втори път се разглежда пред Апелативен съд Варна, след като първоинстанционната присъда бе отменена и делото бе върнато за ново разглеждане от Окръжния съд. Втората присъда не удовлетвори никоя от страните и те депозираха жалби и протест. Държавното и частното обвинение поискаха увеличаване на наказанието. Защитата пледира за отмяна на осъдителната присъда, тъй като смятат обвинението за недоказано.

Подсъдимият и 39-годишният Милен А. били близки приятели. На 22 март 2021 г. заедно с други хора се черпели в помещение в центъра на селото. Заради противоепидемичните ограничения в един момент пострадалият отпратил останалите посетители. След продължителната употреба на алкохол между двамата възникнал конфликт и Милен А. ударил подсъдимия. В отговор Красимир П. взел метален бар-стол и нанесъл множество удари по тялото и главата на пострадалия. По-късно се прибрал и изгорил дрехите, с които бил. Междувременно свидетел открил ранения мъж и подал сигнал на телефон 112. Пристигналият медицински екип констатирал смъртта му.

Вещите лица, изготвили съдебно-медицинските експертизи са категорични, че травмите са причинени от многобройни удари със значителна сила. Съвкупното въздействие на уврежданията довело до настъпването на смъртта.

За Апелативния съд са доказани механизмът на деянието, неговото авторство и настъпилият престъпен резултат. След като вече бил привел пострадалия в безпомощно състояние, подсъдимият неколкократно напускал помещението и отново се връщал, продължавайки побоя, вместо да го преустанови. Предвид интензивните физически болки, значителните психически страдания от пострадалия, характеристиките на упражненото насилие и отношението на дееца към жертвата, са налице квалифициращите признаци „с особена жестокост“ и „по особено мъчителен начин“.

Начинът на извършване на престъплението и изключително високата му обществена опасност обуславят необходимостта от значително по-тежка наказателна реакция от определената от първоинстанционния съд, смята въззивната инстанция. Въпреки че Красимир П. е неосъждан, трудово ангажиран и социално интегриран, без данни за трайна престъпна насоченост и агресивно поведение, Апелативният съд прецени, че Окръжният съд е подценил значението на отегчаващите отговорността обстоятелства.

За справедливо наказание въззивният съд намери 17 години лишаване от свобода. Присъдата бе изменена и в гражданската част – не бе уважен един от гражданските искове. Подсъдимият е длъжен да изплати на двама от наследниците на загиналия обезщетения за неимуществени вреди в размер на 150 хиляди лв.

Решението подлежи на касационна проверка от ВКС, съобщиха от Пресслужба на Апелативният съд.

Редактор "Екип на Петел",

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